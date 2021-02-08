Раджабов вступил в рукопашную с диким медведем

На жителя Габалинского района напал дикий медведь. Инцидент был зафиксирован в районе поселка Вендам, сообщают местные СМИ .

Житель поселка Фарман Раджабов работал возле своего дома, когда на него внезапно напал бурый кавказский медведь. Оказавшийся в безвыходной ситуации Фарман вступил в рукопашную схватку со зверем.

Получивший различные травмы Раджабов, спасаясь от медвежьих лап, бросился в овраг. Фарман некоторое время пробыл в укрытие, после позвонил брату. Жители села спасли раненого и доставили его в Габалинскую центральную больницу. Из-за полученных множественных травм левой ноги и головы больной был отправлен на лечение в Баку.