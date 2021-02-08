Взрыв в Индии: много погибших
По меньшей мере 11 человек погибли, 36 получили ранения в пятницу в результате серии взрывов на заводе пиротехнических изделий в индийском городе Ачанкулам (южный штат Тамилнад), передает телеканал NDTV.
По его данным, взрывы прогремели в 13:30 по местному времени.
Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших.
Ранее газета The Times of India сообщила, что взрывы привели к сильному пожару, который уничтожил четыре цеха предприятия. Он сильно затруднил работу спасателей, пытавшихся оказать помощь пострадавшим. В настоящее время огонь локализован.