Иностранцу отказали в разрешении на въезд в Украину, и он попытался подкупить военнослужащих в Борисполе, чтобы те его пропустили без проверки. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы страны, пишет издание «Никвести».

Украинские правоохранители отказали в пересечении границы гражданину Азербайджана, потому что он превысил сроки нахождения на территории Украины. После этого он предложил пограничникам сумму в 200 долларов, чтобы те решили его проблему.

Служащие Госпогранслужбы от взятки отказались и вызвали полицию, после чего правоохранители задержали нарушителя в ходе реализации уголовного производства по статье 208 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».

После допроса и разъяснительных мер азербайджанца отправят домой обратным рейсом из Борисполя.