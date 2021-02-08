В ходе встречи были обсуждены текущие связи между двумя странами в военно-технической сфере и перспективы будущего сотрудничества.

Министр оборонной промышленности Мадат Гулиев принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Азербайджане Сержана Абдикаримова, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Мадат Гулиев довел до сведения посла, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Ильхама Алиева, который является достойным продолжателем дела общенационального лидера Гейдара Алиева. Министерство было создано в целях поддержания высокого уровня боевой готовности Вооруженных сил Азербайджана.

Министр рассказал о великой победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и проинформировал гостя об ущербе, нанесенном атаками армянских военных.

Поблагодарив за теплый прием, посол Сержан Абдикаримов сказал, что не пожалеет сил для развития отношений между Азербайджаном и Казахстаном в течение своей дипломатической карьеры.

Встреча была конструктивной и прошла в обстановке взаимопонимания.