Отдел спорта 18:05

Мэрия итальянского города Сиена и болельщики местного одноименного футбольного клуба крайне недовольны политикой армянского президента «Сиены» Романа Геворкяна. Фанаты протестуют и просят отправить армянских менеджеров на родину.

Как армянские бизнесмены оказались в Италии? По сообщению российского «Чемпионата», на Апеннины армянский холдинг «Ноа» (ему принадлежат еще два одноименных клуба в Армении и Латвии, а также немецкий «Юрдинген 05») пришел в августе прошлого года. Местная администрация объявила конкурс на поиск нового владельца клуба. После изучения предложений, отправленных от различных инвесторов, и проведения интервью с четырьмя наиболее привлекательными для дальнейшего управления командой кандидатами, мэрия выбрала самого подходящего – компанию Siena Noah Ssd Srl, входящую в холдинг «Ноа». Президентом компании «Ноа» является Роман Геворкян. Он же стал президентом «Сиены». Геворкян решил пригласить на должность тренера друга семьи Владимира Газзаева – сына знаменитого тренера Валерия Газзаева. Назначение произошло в январе этого года. В начале сезона четыре месяца командой руководил известный в прошлом футболист Альберто Джилардино. При нем «Сиена», выступающая в Серии D (четвертая по рангу лига в Италии), боролась за выход в Серию С. Незадолго до появления Газзаева-младшего Джилардино уволили, объявив, что соглашение с ним расторгнуто по обоюдному согласию. Сам Джилардино обвинил армянское руководство в непрофессионализме и отсутствии поддержки.

До приезда Газзаева тренерское место сначала занял Стефано Аргилли, а затем латвиец Марьян Пахарь. Это решение было временным, потому что, по сообщению итальянских СМИ, у Газзаева возникли бюрократические трудности. Затягивалось получение документов о разрешении на работу в Италии, и не было ясности, когда они будут получены. Но это не единственная причина. «Фактически, не начав полноценно управлять командой, мне стало понятно, что выстроить профессиональную работу в клубе, которая будет приносить результат, будет невозможно по многим причинам», - заявил Газзаев. Он также отметил, что столкнулся со многими непрофессиональными организационными моментами внутри команды. По его словам, после этого для него стало неприемлемо продолжать работу в «Сиене». Фанаты не оценили чехарду с тренерами и написали мэру письмо со своими опасениями и пожеланиями: указали, что доверить их клуб армянским инвесторам было ошибкой, назвали спортивный проект полным провалом и попросили найти новых владельцев из Италии. «Это абсурдная ситуация, и я пессимистичен, - говорил в интервью Radio Siena Tv президент фан-клуба. – Проблема в корпоративном и техническом менеджменте. Что бы я им сказал? Составьте бюджет, доверьте его итальянскому менеджеру с проверенным опытом, а потом уезжайте к себе в Армению».