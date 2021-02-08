В Италии болельщики восстали против армянских инвесторов «Уезжайте к себе в Армению!»
Мэрия итальянского города Сиена и болельщики местного одноименного футбольного клуба крайне недовольны политикой армянского президента «Сиены» Романа Геворкяна. Фанаты протестуют и просят отправить армянских менеджеров на родину.
Как армянские бизнесмены оказались в Италии? По сообщению российского «Чемпионата», на Апеннины армянский холдинг «Ноа» (ему принадлежат еще два одноименных клуба в Армении и Латвии, а также немецкий «Юрдинген 05») пришел в августе прошлого года. Местная администрация объявила конкурс на поиск нового владельца клуба. После изучения предложений, отправленных от различных инвесторов, и проведения интервью с четырьмя наиболее привлекательными для дальнейшего управления командой кандидатами, мэрия выбрала самого подходящего – компанию Siena Noah Ssd Srl, входящую в холдинг «Ноа».
Президентом компании «Ноа» является Роман Геворкян. Он же стал президентом «Сиены». Геворкян решил пригласить на должность тренера друга семьи Владимира Газзаева – сына знаменитого тренера Валерия Газзаева. Назначение произошло в январе этого года. В начале сезона четыре месяца командой руководил известный в прошлом футболист Альберто Джилардино. При нем «Сиена», выступающая в Серии D (четвертая по рангу лига в Италии), боролась за выход в Серию С. Незадолго до появления Газзаева-младшего Джилардино уволили, объявив, что соглашение с ним расторгнуто по обоюдному согласию. Сам Джилардино обвинил армянское руководство в непрофессионализме и отсутствии поддержки.
До приезда Газзаева тренерское место сначала занял Стефано Аргилли, а затем латвиец Марьян Пахарь. Это решение было временным, потому что, по сообщению итальянских СМИ, у Газзаева возникли бюрократические трудности. Затягивалось получение документов о разрешении на работу в Италии, и не было ясности, когда они будут получены. Но это не единственная причина.
«Фактически, не начав полноценно управлять командой, мне стало понятно, что выстроить профессиональную работу в клубе, которая будет приносить результат, будет невозможно по многим причинам», - заявил Газзаев.
Он также отметил, что столкнулся со многими непрофессиональными организационными моментами внутри команды. По его словам, после этого для него стало неприемлемо продолжать работу в «Сиене».
Фанаты не оценили чехарду с тренерами и написали мэру письмо со своими опасениями и пожеланиями: указали, что доверить их клуб армянским инвесторам было ошибкой, назвали спортивный проект полным провалом и попросили найти новых владельцев из Италии.
«Это абсурдная ситуация, и я пессимистичен, - говорил в интервью Radio Siena Tv президент фан-клуба. – Проблема в корпоративном и техническом менеджменте. Что бы я им сказал? Составьте бюджет, доверьте его итальянскому менеджеру с проверенным опытом, а потом уезжайте к себе в Армению».
О реакции мэра итальянские СМИ не сообщили, но, судя по посту советника по спорту муниципалитета Сиены Паоло Бенини в Facebook, позиция администрации не в пользу армянского владельца: «Я настоятельно прошу менеджмент серьезнее подойти к делу, чтобы не подвергать весь город и болельщиков постоянным унижениям».
Фанаты начали развешивать угрожающие баннеры против армян. На одном из них значилось: «Вы терпите поражение, осторожно, президент», на втором – «Осторожно, армяне, это последний баннер».
Итальянская часть руководства «Сиены» экстренно собралась для продумывания дальнейших действий. Решение стало очевидным: уволить Пахаря, попрощаться с Газзаевым и, вероятно, с Геворкяном.
«Цель, которую мы поставили перед собой, – восстановить нормальную, здоровую атмосферу в клубе, – сказал Siena TV вице-президент «Сиены» Андреа Белланди. – К сожалению, желание семьи Геворкян иметь возможность интегрировать определенный тип культуры и технические решения, основанные на их собственном опыте, столкнулось со слишком другой культурой. Это стало явной проблемой для результатов».
Итальянцы вернули в «Сиену» Джилардино и теперь сделают все, чтобы избавиться от Геворкяна и его армянской свиты.