Иран начал строить крупные боевые корабли

«Мы запланировали производство крупных кораблей и уже начали их строительство. Верховный лидер (руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи) назвал этот год годом производственного прорыва, и ВМС КСИР полны решимости выполнить это указание верховного главнокомандующего. ВМС КСИР активно занимаются производством кораблей и добились большого прогресса», – передает ТАСС слова Тангсири.

С начала этого года Иран уже представил два новых боевых корабля, в том числе крупнейший в истории своих ВМС – вертолетоносец «Макран». Он представляет собой передовую плавучую базу, спроектированную для обеспечения действий ВМС в дальней морской зоне, в первую очередь в северной части Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.