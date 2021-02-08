Путин наградил Года Нисанова

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" председателя совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала советскому солдату. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Год Нисанов - известный российский предприниматель из Азербайджана, лидер азербайджанской диаспоры в России.



Отметим, что Год Нисанов активно занимается благотворительностью, в частности, в марте прошлого года им было перечислено 2 000 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева. В мае Годом Нисановым было отправлено в Азербайджан 10 машин скорой помощи, которые в целях усиления материально технической базы были переданы в пользование Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями.