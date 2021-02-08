Названо заболевание, из-за которого может мутировать коронавирус

Мутацию генома вируса SARS-COV-2 зафиксировали у пациентов с лимфопролиферативным заболеванием и лимфомой, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Игорь Никитин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в начале пандемии коронавируса в центре находились пациенты с онкологическими патологиями, люди, у которых есть нарушение работы иммунитета — иммунокомпрометация. Как отметил Никитин, исследования показывают, что COVID-19 протекает по-другому, это другой тип. Существует даже точка зрения, что изначальная иммунокомпрометация пациента — это основа для возможной мутации вируса в организме, сообщил российский медик.

«И такие случаи были опубликованы, два случая подтверждённых, это один больной был с лимфопролиферативным заболеванием, другой был пациент с… лимфомой. Это, так сказать, наблюдалось врачами в процессе его лечения, доказанная мутация генома вируса SARS-COV-2», — рассказал специалист.