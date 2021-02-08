Азербайджан и Армения согласовывают график разблокировки границ

Трехсторонняя группа Азербайджана, РФ и Армении на уровне вице-премьеров Шахина Мустафаева, Алексея Оверчук и Мгера Григоряна провела в формате видеоконференции второе заседание по разблокировке региональных транспортных коммуникаций. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе заседания был обсужден процесс совместной работы, вытекающий из заявления президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года, а также реализация пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. Согласован график дальнейших работ", - говорится в сообщении.

Первое заседание вице-премьеров трех стран состоялось 30 января в Москве.