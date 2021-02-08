Пираты в Гвинейском заливе снова активизировались: в плену десять моряков

Пираты напали на рыболовное судно Lianpengyu в Гвинейском заливе, шедшее под флагом Габона. Злоумышленники взяли в плен 10 членов экипажа, среди которых, в частности, граждане КНР и Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на сайт компании Dryad Global.

Как отмечается, инцидент случился еще в начале недели недалеко от островов Сан-Томе и Принсипи. В настоящее время ВМС Габона задержали корабль и переправили его в Либревиль. На борту судна похитителей уже не было. Они, предположительно, покинули Lianpengyu, когда проплывали близ Нигерии.

О том, где сейчас находятся моряки и сколько было пиратов, информации нет.

Напомним, в конце января пираты напали на турецкое судно в Гвинейском заливе. В результате 15 моряков были похищены, один, гражданин Азербайджана, убит. Атака была совершена, когда судно находилось в 160 километрах от города Сан-Томе.