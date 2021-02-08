Строятся еще шесть новых центров Службы ASAN

В настоящее время в Азербайджане функционируют 20 центров Службы ASAN, сказал Trend завотделом по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.

По его словам, из них пять центров находятся в Баку, остальные – в Сумгаите, Гяндже, Барде, Сабирабаде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шемахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакене.

"В этом году в Баку планируется открыть два центра Службы ASAN и один центр ASAN Kommunal. Кроме того, в Баку, Гяндже и Сумгаите строятся очередные, а в Ленкорани, Сальяне и Нахчыване – первые центры Службы ASAN", - сказал Нифталиев.