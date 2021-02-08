Турецкое оружие продолжает удивлять фото; видео
Престижный американский журнал Tactical Retailer признал новые версии пистолета SAR 9 производства турецкой компании Sarsılmaz лучшими в категории «Выбор читателей». Это вторая крупная награда пистолета, сообщает Anadolu.
Пистолеты SAR 9 разработаны в рамках проекта Управления оборонной промышленности Турции «Разработка оригинального отечественного пистолета» для нужд отечественных сил безопасности и успешно прошли все испытания в ВС и Управлении полиции Турции.
Агентство добавляет, что второе и третье места в категории «Выбор читателей» журнала Tactical Retailer заняли пистолеты Sig Sauer швейцарско-немецкого производства и австрийский Glock.
Ранее в январе конфигурация 9X пистолета SAR была избрана лучшей в категории «выбор редактора» по версии престижного американского журнала On Target.
SAR 9 успешно прошел испытания в 50 тысяч выстрелов. Пистолет не только прочный, но и легкий, успешно справляется с задачей при любых погодных условиях.