Престижный американский журнал Tactical Retailer признал новые версии пистолета SAR 9 производства турецкой компании Sarsılmaz лучшими в категории «Выбор читателей». Это вторая крупная награда пистолета, сообщает Anadolu.

Пистолеты SAR 9 разработаны в рамках проекта Управления оборонной промышленности Турции «Разработка оригинального отечественного пистолета» для нужд отечественных сил безопасности и успешно прошли все испытания в ВС и Управлении полиции Турции.

Агентство добавляет, что второе и третье места в категории «Выбор читателей» журнала Tactical Retailer заняли пистолеты Sig Sauer швейцарско-немецкого производства и австрийский Glock.