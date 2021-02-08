Венгрия построит газопровод для азербайджанского газа

Венгрия к октябрю завершит строительство недостающего участка трубопровода, по которому азербайджанский газ должен поступать в страну. Как сообщает Hungary Today , об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, выступая на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

Министр приветствовал завершение строительства Южного газового коридора и призвал к скорейшему строительству недостающих национальных участков в Европе. По его словам, сербский участок между венгерской и болгарской границами уже создан, и он призвал завершить строительство участка между Болгарией и Грецией как можно скорее.

Сийярто также приветствовал возможность увеличения пропускной способности Южного газового коридора и подключения новых азербайджанских источников поставок в 2023 году.

Кроме того министр поручил венгерским предприятиям по производству электроэнергии и газа начать переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о договорных соглашениях, по которым Венгрия сможет покупать азербайджанский газ.

Венгерская нефтегазовая компания MOL является крупнейшим центральноевропейским инвестором в Азербайджане и имеет третий по величине портфель в Азери-Чираг-Гюнешли, в крупнейшем газовом месторождении этой страны, отметил венгерский министр.