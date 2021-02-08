В Тбилиси пожарные расчеты тушат возгорание на территории рынка Элиава.

Sputnik Грузия пишет, что более 10 пожарных машин борются с огнем на рынке Элиава, где горит здание, в котором хранились строительные и лако-красочные материалы.

На месте очень сильное задымление. Периметр вокруг здания перекрыт пожарными, которые пытаются потушить огонь. Данных о жертвах пока не поступало.

Напомним, 8 февраля пожар вспыхнул и на главном рынке Тбилиси – Лело. Горело административное здание рынка.





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