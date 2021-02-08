Взятых в заложники пиратами турецких моряков освободили

Все 15 турецких моряков с контейнеровоза Mozart, похищенных пиратами у побережья Нигерии 23 января, спасены. Как сообщает Anadolu, об этом сказали в судоходных компаниях Borealis Maritime и Boden Denizcilik.

Отмечается, что ожидается их скорое возвращение в Турцию. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что членов экипажа доставят в Турцию рейсом "Турецких авиалиний". Министр также отметил, что самочувствие турецких моряков удовлетворительное.

Контейнеровоз Mozart под флагом Либерии подвергся атаке морских пиратов в 180 милях от берегов города Лагос в Нигерии. Пираты взяли в заложники 15 членов экипажа - граждан Турции. В стычке был убит член экипажа - гражданин Азербайджана Фарман Исмаилов.