В США досрочно освободили «миллионершу» из России

Вести.ру пишут, что Сорокина получила известность благодаря тому, что выдавала себя за дочь немецкого нефтяного магната с наследством в 67 миллионов долларов. Называла себя Анной Делви.

Уроженка России Анна Сорокина досрочно вышла на свободу в США. Она провела в американской тюрьме почти четыре года.

Псевдомиллионерша жила на широкую ногу: одевалась в люксовых магазинах, арендовала номера в роскошных отелях, летала на частных самолетах, не скупилась на богатые посиделки в ресторанах и чаевые в размере 100 долларов.

Многим Анна Сорокина пользовалась в долг, поскольку ложным образом обеспечила себе выход в "высший свет". В один момент "богатая" наследница потерпела крах. Она не смогла перезанять деньги, из отеля ее выселили за крупные долги. В октябре 2017 года ее арестовали, обвинив в хищении 275 тысяч долларов.

Как сообщает NBC News, Анну Сорокину освободили условно-досрочно. Она гражданка Германии, потому ей грозит депортация на родину. Сорокина родилась в России в 1991 году. В 2007-м ее родители переехали в Германию.