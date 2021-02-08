Играя белыми, Теймур Раджабов проиграл третью партию второго полуфинального матча онлайн-турнира Opera Euro Rapid.

Таким образом, счет в сегодняшнем матче стал 2:1 в пользу Уэсли Со и уже нет смысла продолжать матч. Со обыграл Раджабова с общим счетом 2,5:1,5 и 2:1 и вышел в финал. Азербайджанский шахматист завершил свое выступление.

* * * 21:17

Вторая партия второго полуфинального матча между Теймуром Раджабовым и Уэсли Со также завершилась вничью.

На этот раз Раджабов играл черными фигурами. Счет в сегодняшнем матче – 1:1. Теймуру обязательно нужно выиграть одну из двух оставшихся партий.

* * * 20:41

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сегодня проводит второй полуфинальный матч на онлайн-турнире по быстрым шахматам Opera Euro Rapid.