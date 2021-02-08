Теймур Раджабов легко проиграл полуфинал Opera Euro Rapid обновлено 21:39
Играя белыми, Теймур Раджабов проиграл третью партию второго полуфинального матча онлайн-турнира Opera Euro Rapid.
Таким образом, счет в сегодняшнем матче стал 2:1 в пользу Уэсли Со и уже нет смысла продолжать матч. Со обыграл Раджабова с общим счетом 2,5:1,5 и 2:1 и вышел в финал. Азербайджанский шахматист завершил свое выступление.
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Вторая партия второго полуфинального матча между Теймуром Раджабовым и Уэсли Со также завершилась вничью.
На этот раз Раджабов играл черными фигурами. Счет в сегодняшнем матче – 1:1. Теймуру обязательно нужно выиграть одну из двух оставшихся партий.
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Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сегодня проводит второй полуфинальный матч на онлайн-турнире по быстрым шахматам Opera Euro Rapid.
Вчера в первом матче против американца Уэсли Со Раджабов проиграл со счетом 1,5:2,5. Сегодня Теймуру нужно выиграть по итогам четырех партий, чтобы перенести матч на тай-брейк. Там оппоненты сыграют две партии в блиц. Если и они не определят сильнейшего, то победитель будет выявлен в «Армагеддоне», где белым обязательно надо выигрывать, а черных устраивает и ничья.
Первая партия сегодняшнего матча, в которой Раджабов играл белыми, завершилась вничью.
В другом полуфинале встречаются норвежец Магнус Карлсен и француз Максим Вашье-Ляграв. Вчера Карлсен выиграл со счетом 2,5:0,5.
Напомним, в четвертьфинале наш шахматист победил голландца Аниша Гири. Два матча в быстрые шахматы завершились вничью 2:2, а в блице Раджабов оказался сильнее – 1,5:0,5.
На предварительной стадии по итогам 15 туров Теймур набрал 8 очков и занял 7-е место. В его активе была одна победа и 14 ничьих, в том числе и с Уэсли Со. Американец с 9 очками расположился на 3-й позиции.
Opera Euro Rapid – третий турнир из серии Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. Призовой фонд текущего соревнования равен 100 тысячам долларов. Победитель получит 30 тысяч.
Второй турнир серии под названием Airthings Masters, который завершился в январе, выиграл Теймур Раджабов, обыграв в финале армянина Левона Ароняна. Тем самым наш шахматист уже заработал право сыграть в Большом финале Champions Chess Tour, который состоится в сентябре.