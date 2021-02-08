Судей заменит искусственный интеллект в Украине
На базе одного из украинских судов первой инстанции искусственный интеллект будет рассматривать дела об административных правонарушениях. Запуск соответствующего пилотного проекта инициирует Высший совет правосудия, сообщает пресс-служба украинского ведомства.
В ВСП считают, что пилотный проект позволит наработать практический материал по рассмотрению наиболее распространенных незначительных административных правонарушений (с формальным составом). Это даст возможность создать представление о практике применения норм права, трудности в их судебном толковании, ошибки и различные меры по их преодолению, а также позволит снизить уровень нагрузки судей.