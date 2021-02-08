Приезд в Азербайджан главного редактора журнала «Национальная оборона», учредителя и директора ООО «Центр анализа мировой торговли оружием» Игоря Коротченко стал знаменательным событием. Азербайджанская общественность с восторгом встретила журналиста и эксперта, который наряду с другим российским журналистом Максимом Шевченко прорубил окно информационной блокады Азербайджана за время Второй Карабах ской войны.

- Как урегулирование конфликта и освобождение оккупированных территорий Азербайджана сказалось на азербайджано-российских отношениях? Каким вы видите потенциал их развития?

- Считаю, что у нас прекрасные перспективы. Наши отношения не подвержены политической конъюнктуре. Это очень важно. Есть два президента, у которых, как говорится, имеются личная химия, взаимные симпатия и доверие. Это весьма значимо для международной политики. Наличествует и фактор русских в Азербайджане – они в этой стране находятся в привилегированном положении: в школах без проблем преподается русский язык. Русская община имеет большой авторитет и уважаема в обществе. Должен отметить, что первые лица Азербайджана абсолютно светские люди. И президент, и первая леди учились в Москве. Мы уважаем этих людей, а они уважают нас. Соответственно и между нашим народами существуют взаимная симпатия и уважение.

- Как известно, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября о прекращении боевых действий, в зону конфликта был введен контингент российских миротворцев, которые должны обеспечить поддержание мира в регионе. Когда, по вашему мнению, здесь окончательно наступит мир? Как долго его придется поддерживать миротворцам?

- Во-первых, нужно выполнить самый важный, на мой взгляд, пункт трехстороннего заявления – полный вывод армянских вооруженных формирований с территории Карабахского региона Азербайджана. Вооруженных армян там не должно быть по определению. Должны остаться только мирные жители. Вооруженные армяне должны покинуть территорию Азербайджана.

Во-вторых, нужно распустить структуры незаконной власти тат называемой «НКР». Тем более что руководители этого незаконного образования – военные преступники, которые осуществили ряд преступлений в период уже этой войны. Эти люди должны быть задержаны и переданы в руки азербайджанского правосудия. Такое прощать нельзя. Война всегда кровавое и грязное дело. Солдаты находятся лицом к лицу с противником, и они знают, что либо они убьют, либо их убьют. Совсем другое мирные жители в период любой войны, они находятся под защитой Женевской конвенции, которая регулирует правила во время военных действий. И здесь никаких исключений не существует. Ракетные удары по мирным азербайджанским городам, находящимся к тому же вдали от линии фронта, это, с одной стороны, спланированная военно-политическая акция устрашения, военное преступление - с другой и, наконец, с третьей стороны – попытка спровоцировать Азербайджан на ответные действия, чтобы затем обратиться за помощью к России и попытаться втянуть ее в войну. Поэтому все, кто отдавал преступные приказы, и военные, которые исполняли их, должны быть установлены и преданы суду.

А мир наступит, когда незаконных вооруженных формирований Армении и параллельных армянских структур власти не останется на освобожденной территории. Предстоит ведь возвращение в свои дома азербайджанских беженцев, а как они будут возвращаться, если там вооруженные армянские головорезы с автоматами? Мы же видели кадры с армянской свадьбы, где молодожёны не нашли ничего лучше, чем позировать с автоматом Калашникова в руках. Вы понимаете, какое это безумие?! Им предстоит рожать детей, и что, они и грудному младенцу на шею повесят автомат? Это порочная логика, она недопустима и должна быть разрушена. Подобное античеловечно.

- Неделей ранее в Агдаме открылся совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Это первый подобный военный формат сотрудничества России со страной - участницей НАТО. Как вы оцениваете задачи этого центра? Может ли сотрудничество в Агдаме повлиять на отношения России и НАТО в целом?

- Отношения России и НАТО будут оставаться напряженными. Здесь мы должны говорить только о российско-турецких отношениях. Я однозначно отделяю российско-турецкое сотрудничество от отношений России с НАТО. Тем более что сегодня и у самой Турции довольно много проблем с НАТО. В конце концов, это США готовили государственный переворот в Турции, убийство президента Эрдогана и приход к власти злейшего врага турецкого народа Гюлена, который, будучи агентом ЦРУ, сегодня отсиживается именно в США. Его готовы были забросить в Турцию на смену Эрдогана. Поэтому я отделяю позицию Турции от позиции НАТО. Это две разные вещи.

Что же касается Российско-турецкого мониторингового центра, то это важный элемент стабильности и предсказуемости ситуации. Прежде всего это мониторинг, чтобы армяне не нанесли предательский удар в спину российским миротворцам и вооруженным силам Азербайджана. Так что как элемент стабилизации Российско-турецкий центр просто необходим.

Другое дело, что армянам это не нравится. Но извините, это территория Азербайджана и правила игры здесь устанавливают не Ереван и не армянские сепаратисты.

- Согласно тому же трехстороннему заявлению в Нагорном Карабахе спокойно проживает армянское население, которое сохранило функции самоуправления. Но вместе с тем и в Ереване, и в Ханкенди (Степанакерт) продолжают звучать требования об определении статуса «НКР» и даже реанимации армии карабахских сепаратистов. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев четко дал понять, что вопрос статуса Нагорного Карабаха отправлен на свалку истории. Поделитесь своим взглядом на эту ситуацию.

- Никакого статуса нет и быть не может. Есть мирные армяне, которые будут жить на территории Азербайджана. Они получат азербайджанские паспорта и станут полноценными гражданами страны. Будут работать и спокойно жить. Просто уровень их жизни в Азербайджане будет гораздо выше, чем у тех же армян в Армении. Считаю, что в Азербайджане очень мудрое политическое руководство, и если оно заверило, что армяне будут спокойно жить в этой стране, значит так и произойдет.

Не знаю, готовы ли к этому армяне, но верю заявлениям, которые делают руководители Азербайджана. Это люди, которые отвечают за свои слова. Они сказали, что вернут территории - и вернули. Кто бы ни давил на президента Алиева, он не поддался и не сдался. Так что если президент Франции Макрон сначала звонил и пытался угрожать, то сейчас тональность его заявлений резко поменялась. Он понял, что испорченные отношения с Азербайджаном обернутся проблемами для французского бизнеса. Сегодня восстановление Карабаха – это лакомый кусок для целого ряда компаний. Выделен миллиард долларов и будут направляться дополнительные средства. Так что многие хотят получить подряды и принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха. Но если кто-то находится под влиянием армянского лобби, то, соответственно, может не рассчитывать на какие-либо контракты. Вот мы и видим, как меняется риторика Макрона. Похоже, он хочет, чтобы французские компании тоже приняли участие в восстановлении Карабаха.

Как говорится, собака лает, а караван идет. Алиев сегодня спокоен и последователен, а Армения что-то суетиться, мечется, кому-то грозит. Ну кому ты грозишь? Ситуация, в которой оказалась страна, имеет только один выход: нужно отползти и начать устанавливать отношения с соседями. Заниматься торговлей и экономическим сотрудничеством. В Армении скоро не останется армян, оттуда все эмигрируют, что может привести к разрушению армянского государства. Поэтому пусть лучше попытаются вытащить себя из этого болота. Если смогут, значит молодцы, а если нет - все оттуда разъедутся.

- По мнению ряда экспертов, освобождение азербайджанской армией оккупированных территорий лишило марионеточный режим в Нагорном Карабахе даже малейших шансов на самостоятельное развитие. Теперь соединенный с Арменией тонкой пуповиной в виде Лачинского коридора «независимый Карабах» может существовать лишь в мечтах армянских реваншистов. Считаете ли вы, что итоги 44-дневной войны неминуемо приведут к интеграции армянского населения Карабаха в остальное азербайджанское общество? Если да, то когда и как это будет происходить?

- Де-факто - это Азербайджан. У Армении не осталось рычагов даже для того, чтобы себя спасти. Армяне не в силах даже Пашиняна поменять. О каком реванше тут можно говорить? Кто будет делать этот реванш? Армянский народ устал от войны.

Что касается остатков этой пресловутой администрации в Нагорном Карабахе, то одна часть этих людей должна сесть на скамью подсудимых, а другая покинуть территорию Азербайджана и уехать в Армению. А насчет Лачинского коридора убежден, что здесь все же необходим полноценный режим государственной границы.

Любые лица, въезжающие туда со стороны Армении должны идентифицироваться. Надо, чтоб стояли какие-то пограничные структуры, пусть даже ФСБ России, но которые на этот пятилетний период будут соединены с пограничной службой Азербайджана. То есть Азербайджан должен получать информацию о том, кто въезжает. И при необходимости иметь возможность заблокировать въезд тех или иных нежелательных лиц.

- Ну, или выезд?

- Ну, или выезд. (смеется), хотя пока мы говорим про въезд. Так вот, повторюсь, - там не должно быть никаких вооруженных армян. Все иностранные граждане обязаны получать аккредитацию в МИД Азербайджана. В ближайшей перспективе в рамках реализации трехстороннего соглашения должны быть созданы рабочие группы, где будут обсуждаться все проблематичные моменты. Никакого заднего двора здесь быть не должно, потому что это вопрос безопасности российских миротворцев. Завтра с территории Армении могут запросто заехать террористы, которые эмигрировали из Сирии в Армению, получили армянские паспорта, чтобы совершить провокации для дальнейшего раскачивания ситуации.

Еще раз повторяю, территория, где российские миротворцы в зоне своего контроля обеспечивают безопасность армянского населения, - это территория Азербайджана. Вовсе не земля некой «НКР», это Азербайджан. И, соответственно, здесь должны действовать законы этого государства. Проживающие там лица должны получить азербайджанские паспорта. Никаких параллельных структур власти быть не может. И, разумеется, там не место никаким вооруженным боевикам, даже под видом милицейских отрядов. Есть азербайджанская полиция и азербайджанские вооруженные силы, которые прекрасно обеспечивают безопасность совместно с российскими миротворцами.

- Разблокирование всех коммуникаций, создание коридора в Нахчыван, открытие границ между Азербайджаном, Арменией и Турцией. Как вы смотрите на эти смелые прогнозами по геополитической ситуации в регионе в ближайшем будущем?

- Честно говоря, у меня большие сомнения насчет того, что Армения станет ответственным членом регионального партнёрства и сотрудничества. Но с другой стороны, ничего невозможного нет. В идеале Армения превратится в страну, которая будет заниматься внутренним развитием. Ресурсы, которые раньше тратились на войну, будут направлены на мирные и созидательные цели. Но для этого необходимо, чтобы внешние игроки, в том числе и армянское лобби во Франции, США и России, не оказывало своего неблагоприятного влияния на политические процессы в Армении. В мире очень много богатых армян, так пусть соберутся и сделают аналог «Плана Маршалла» для Армении, если уж они так озабочены судьбой своей родины. Пусть соберут хотя бы 20 миллиардов долларов и инвестируют эти деньги в экономику Армении. Обеспечат стабильность, создадут рабочие места. Окончание войны - предпосылка для повышения инвестиционной привлекательности. Армения может стать туристической меккой Южного Кавказа. Поэтому пусть работают, если хотят блага для своей страны, а не занимаются подстрекательской деятельностью. Никакого реванша не будет. Любое нападение Армении на Азербайджан будет квалифицировано как военная агрессия со всеми вытекающими последствиями.