Аномальные морозы обрушились на Европу фото
В ряде стран Европы наблюдаются аномально низкие температуры. Об этом сообщает телеканал Sky News.
В Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде.
Во Франции в 32 департаментах на востоке страны действует оранжевый уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов.
В Нидерландах в ночь на воскресенье, 14 февраля, ожидают также чрезвычайно низких температур для региона - до минус 20 градусов.
Накануне в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет - столбик термометра опустился до минус 22,9 градуса.
В метеослужба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.