Аномальные морозы обрушились на Европу фото

В ряде стран Европы наблюдаются аномально низкие температуры. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде.

в Северной Ютландии, Дания

Во Франции в 32 департаментах на востоке страны действует оранжевый уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов.

залив Мон-Сен-Мишель во французской Нормандии

В Нидерландах в ночь на воскресенье, 14 февраля, ожидают также чрезвычайно низких температур для региона - до минус 20 градусов.

заледеневшая пристань в Нидерландах

Накануне в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет - столбик термометра опустился до минус 22,9 градуса.

В метеослужба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.

Мюнстер, Германия