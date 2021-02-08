ВОЗ: переболевшие COVID могут повторно заразиться новыми штаммами

Есть случаи повторных заражений новыми штаммами COVID-19 людьми, уже переболевшими коронавирусом, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, сейчас проходят исследования о том, насколько хватает иммунитета от вируса у уже перенесших заболевание. Сваминатан отметила, что среди получивших прививку от коронавируса подавляющее большинство переносит COVID-19 в легкой форме.

Главный научный сотрудник ВОЗ добавила, что есть предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня его передачи после прививки.