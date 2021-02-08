Экономика Британии обрушилась

ВВП Соединенного Королевства в прошлом году сократился на 9,9%. В январе-марте прогнозируется падение еще на 4,2% в сравнении с первым кварталом прошлого года, сообщает Русская служба BBC.

Министр финансов Риши Сунак в интервью BBC признал "серьезный шок", но сказал, что высокие цифры связаны отчасти с методикой подсчета ВВП, отличной от той, что используется в большинстве стран, и что фактически ситуация не хуже или даже чуть лучше, чем в Германии, Италии, Испании и Канаде.

Систематически измерять ВВП в Великобритании начали после Второй мировой войны, и за этот период максимальное падение за год до сих пор составляло 4,1%. Однако модели Банка Англии позволяют оценить ВВП на протяжении нескольких веков, и по ним получается, что нынешнее сжатие британской экономики - худшее с 1709 года, когда страна пережила аномально суровую зиму, отмечает служба новостей.