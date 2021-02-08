Роналду первым в мире набрал полмиллиарда подписчиков

Португальский футболист набрал 261 млн подписчиков в Instagram, 148 млн в Facebook и 91 млн в Twitter, передает ТАСС со ссылкой на Bleacher Report.

Роналду удается удерживать одно из лидирующих мест по числу подписчиков в соцсетях уже несколько лет. Он обходит других знаменитостей, таких как певец Джастин Бибер, певицы Шакира, Ариана Гранде, Рианна и Кэтти Перри.

Также Роналду стал автором самого популярного поста в Instagram за 2020 год. Его публикация о кончине легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 млн отметок «нравится». Кроме того, португальский спортсмен стал в прошлом году первым в истории футболистом, чей доход превысил 1 млрд долларов.