Оператор Суда по тяжким преступлениям попался на взятке в 80 тысяч манатов

Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, в результате расследования, проведенного на основании поступившего из Бакинского суда по тяжким преступлениям обращения гражданина по поводу противоправных действий Халафзаде Ибрагима Этибар оглу, работавшего старшим специалистом-оператором данного суда, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Проведенным разбирательством были выявлены обоснованные подозрения в совершении Ибрагимом Халафзаде мошенничества, который, дав ложные обещания помочь обвиняемым по уголовному делу получить более мягкое наказание, в мае-ноябре 2020 года по разным адресам в Баку получил от близких родственников этих людей в общей сложности 80 тысяч манатов, потратив их на личные нужды, а также в подстрекательстве такими действиями гражданина к даче взятки.

12 февраля 2021 года Халафзаде Ибрагиму Этибар оглу было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (подстрекательство со стороны должностного лица к даче ему взятки за совершение заведомо незаконных действий) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в отношении Халафзаде принята мера пресечения в виде ареста.