Сильное землетрясение в Таджикистане
Землетрясение магнитудой в 6,1 произошло на востоке Таджикистана вечером в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмическую службу Академии наук страны.
Землетрясение, по данным службы, произошло в 22:14 местного времени.
По данным собеседника агентства, в Душанбе ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений нет.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 80 километров.