Сильное землетрясение в Таджикистане

Землетрясение магнитудой в 6,1 произошло на востоке Таджикистана вечером в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмическую службу Академии наук страны.

Землетрясение, по данным службы, произошло в 22:14 местного времени.

По данным собеседника агентства, в Душанбе ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений нет.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 80 километров.