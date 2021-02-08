ЮНИСЕФ и Красный крест в разрушенных армянами школах в Гяндже и Тертере фото
Руководители представительств ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного креста побывали в учебных заведениях Гянджи и Тертерского района, пострадавших от военной агрессии Армении против Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написал министр образования Эмин Амруллаев.
Министр пояснил, что зарубежные партнеры стали свидетелями последствий вражеских обстрелов зданий школы №29 в Гяндже и школы села Дуярли Тертерского района.
"Мы также встретились с учениками. Для устранения последствий военных преступлений партнеры сотрудничают с Министерством образования в различных областях, включая оказание социально-психологической поддержки преподавателям и ученикам", – рассказал Эмин Амруллаев, заверив, что разрушенные учебные заведения будут восстановлены и станут еще лучше, чем были.