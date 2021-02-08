Подготовила: Афа Бабаева, отдел информации 23:01

В последнее время в СМИ все чаще появляются публикации о проблемах, царящих в ЮНЕСКО. Вчера, на сайте американской некоммерческой организации Inner City Press, специализирующейся на журналистских расследованиях, была опубликована статья исполнительного директора этой организации Мэтью Рассела Ли, озаглавленная "В коррумпированной ООН Гутерриша чиновник ЮНЕСКО уволен за злоупотребление властью, так как рыба гниет с головы".



Автор статьи утверждает, ссылаясь на свои источники, что Организация Объединенных Наций коррумпирована, и "доказательства сыплются каждый день, как снег в Нью-Йорке, где Антонио Гутерриш пытается украсть второй срок." В статье говорится о том, что директор ЮНЕСКО в Марокко и представитель в Магрибе, ливанка Голда эль-Хури была обвинена в злоупотреблении властными полномочиями и уволена с должности директора офиса ЮНЕСКО в Рабате после неуместных замечаний в адрес марокканских сотрудников ее организации. Сотрудники-марокканцы подали внутриведомственную жалобу, обвинив Голду эль-Хури в создании "враждебной" рабочей среды.

Как отмечается в статье, она зашла так далеко, что сравнила свой офис с "зоопарком", намекая, что большинство сотрудников "животные". Это оскорбление вызвало против нее волну негодования, в том числе со стороны международного персонала, который выразил солидарность со своими марокканскими коллегами.



Автор объясняет, что более десяти лет назад, когда Голда эль-Хури стала сотрудницей ЮНЕСКО, было много вопросов о ее профессиональном несоответствии. Ее назначение было поддержано тогдашним заместителем генерального директора ЮНЕСКО по общественным и гуманитарным наукам Пьером Сане из Сенегала, который позже признался, что ему пришлось назначить ее под давлением своей жены, так как Голда была одной из ее двоюродных сестер.



Ожидается, что в ближайшее время судьба Голды эль-Хури будет решена, поскольку служба внутреннего надзора уже пришла к выводу, что ее неправомерное поведение было полностью доказано.



Тем не менее, заместитель генерального директора по работе с местными офисами Фирмин Матоко делает все возможное, чтобы защитить ее. Из-за своих связей с Сане, говорится в статье, он попытается найти для нее другое бюро ЮНЕСКО, где она смогла бы спокойно продолжать оскорблять, травить и деморализовывать персонал.

"Если государства-члены и профсоюзы не будут бдительны, мошенническая администрация гендиректора ЮНЕСКО Одри Азулай может принять против Эль-Хури лишь незначительные дисциплинарные меры, которые позволят ей удержаться на плаву. Такое уже было в случае моральной травли и преследования со стороны бывшего заместителя гендиректора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Моэза Чакчука. Другой серьезной проблемой стал выбор ее замены", - утверждается в статье.



Гендиректор Азулай решила назначить временным руководителем офиса в Рабате Александра Шишлика. Однако Шишлик всего лишь несколько дней назад ушел с работы в парижском агентстве ООН и, согласно правилам, он не может устроиться на работу в ЮНЕСКО до истечения трехмесячного обязательного периода.



"Однако несоблюдение правил никогда не было проблемой для Азулай и Матоко, - заявляет Мэтью Рассел Ли, - поэтому он занял эту должность вопреки положениям руководства по персоналу".

Сотрудники офиса в Рабате подтвердили, что они в прошлом несколько раз жаловались заместителю генерального директора Матоко на Голду Эль-Хури: "Но никаких действий против Голды, которая была одним из его друзей, не было принято. Мы верим, что он защитит ее и сейчас, хотя было бы справедливо уволить эту отвратительную женщину", - цитирует сотрудников статья. "Действительно, Фирмин Матоко поддерживал Голду на протяжении всего расследования, начатого против нее службой внутреннего надзора, явно опасаясь того, что она сможет раскрыть коррумпированные схемы, организованные Матоко в ряде отделений на местах, - утверждает автор статьи. - Марокканская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО и постоянное представительство Марокко при ЮНЕСКО также были полностью осведомлены об унижающем достоинство положении сотрудников Бюро ЮНЕСКО в Рабате". "Тем не менее, они предпочли хранить молчание, отдавая приоритет поддержанию хороших отношений с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай, которая является француженкой и дочерью Андре Азулая, советника марокканского короля Мохаммеда VI, а не защите своих граждан. Конечным результатом этой поспешной перестановки является смена серьезного нарушения норм поведения на вопиющее нарушение правил", - утверждается в статье. Мэтью Рассел Ли пишет далее, что посол Марокко Самир Аддаре без возражений принимает аргументы Фирмина Матоко о том, что "у них нет никого, кроме Шишлика, желающего поехать в Марокко", страну "бугнулей" (оскорбительное слово для арабов), как "элегантно" заметил год назад руководитель кабинета гендиректора ЮНЕСКО Николас Кассианидес.