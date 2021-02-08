Экс-глава Европейского центробанка возглавит новое правительство Италии

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии. Об этом сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца после встречи Драги с главой государства Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки Джузеппе Конте.

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - проинформировала пресс-служба. Церемония приведения к присяге состоится в субботу в 12:00/

Отмечается, что Луиджи Ди Майо сохранил пост главы МИД Италии.