Джейхун Байрамов созвал азербайджанских дипломатов

Как сообщает пресс-служба министерства, во встрече также приняли участие заместители министра иностранных дел, послы по особым поручениям и руководители ведомств МИД.

Сегодня состоялась встреча руководства Министерства иностранных дел страны с дипломатическими представительствами Азербайджана, действующими в зарубежных странах и при международных организациях.

Открывая встречу, министр Джейхун Байрамов рассказал об исходящей из национальных интересов нашей страны многовекторной внешнеполитической деятельности, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева, в том числе о приоритетах и новых вызовах, о развитии отношений в двусторонних и многосторонних плоскостях.

Участники конференции были подробно проинформированы об активной внешней политике, проведенной Азербайджаном в прошлом году, о развитии сотрудничества со всеми странами, инициативах, предпринимаемых в глобальном масштабе, активном участии Азербайджана в международных организациях и других вопросах.

Особое внимание было уделено новым реалиям и геополитической ситуации, созданной в регионе Победой в Отечественной войне.

Было подчеркнуто, что выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года служит миру, безопасности и прогрессу в регионе, отмечена важность деятельности наших диппредставительств в области последовательного и эффективного донесения правды об Азербайджане и ситуации в регионе до мирового сообщества.

В ходе видеоконференции главы азербайджанских дипмиссий обменялись мнениями об основных мероприятиях, которые состоятся в течение года, ряде административных и организационных вопросов, а также кадровых вопросах.