Байден закроет тюрьму Гуантанамо?
Официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн сообщила о начале рассмотрения вопроса о закрытии тюрьмы в заливе Гуантанамо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
«Мы в Совете национальной безопасности проводим оценку текущего положения дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более общей целью закрыть Гуантанамо», — сказала Хорн.
По ее словам, сначала необходимо заполнить ряд ключевых политических позиций в ведомствах, отвечающих за нацбезопасность, включая Минобороны, Госдепартамент и Минюст, прежде чем в деле, направленном на закрытие объекта, можно будет достичь прогресса.
В январе 2009 года действующий тогда президент США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение одного года. Но решение лидера страны не было исполнено, поскольку Конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп 31 января 2018 года отменил декрет своего предшественника о закрытии военной тюрьмы. Мотивируя это решение, американский лидер отметил, что в случае, когда террористов как особую категорию преступников нужно задерживать и допрашивать, необходимо наличие специального заведения.