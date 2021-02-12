Байден закроет тюрьму Гуантанамо?

Официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн сообщила о начале рассмотрения вопроса о закрытии тюрьмы в заливе Гуантанамо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Мы в Совете национальной безопасности проводим оценку текущего положения дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более общей целью закрыть Гуантанамо», — сказала Хорн.