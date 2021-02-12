Эта информация могла бы помочь узнать, когда и насколько массово вирус начал распространяться в Китае, отмечает издание.

По данным американского СМИ, китайские власти отклонили запросы на предоставление данных о 174 ранних случаях COVID-19 в Ухане. Члены ВОЗ рассказали, что они предоставили свои собственные обширные анализы и интерпретации таких случаев. Изучить необработанные, изначальные данные экспертам не дали.

«Они показали нам несколько примеров, но это не то же самое, что получить их все, что представляет собой стандартное эпидемиологическое расследование», — цитирует «Коммерсант» австралийского микробиолога из группы ВОЗ Доминик Дуайер.

Коронавирус впервые был выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Делегация ВОЗ прибыла туда для расследования пандемии в середине января.