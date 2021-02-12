Производителя знаменитого пистолета купила чешская компания

Colt - легендарная американская компания, основанная в 1836 году, прославилась своими револьверами, пистолетами, а также штурмовыми винтовками.

Ceska zbrojovka входит в число самых известных европейских производителей стрелкового оружия. Один из ее заводов в моравском Угерски-Броде действует с 1936 года.

Чешская фирма отдаст за Colt Holding Company и ее дочернее предприятие в Канаде - Colt Canada Corporation - 220 миллионов долларов и часть своих акций. Ceska zbrojovka сообщает, что общий объем сделки составит более 500 миллионов долларов.

Глава CZG Любомир Коваржик сказал, что объединенная компания должна стать лидером на рынке стрелкового оружия с выручкой в полмиллиарда долларов: "Мы гордимся тем, что Colt, стоявшая плечом к плечу с американской армией более 175 лет, теперь оказалась в нашем портфолио".

Компания Colt переживает сложный период. Не имея возможности выплатить долги, в 2015 году она объявила о банкротстве, выйдя из него в январе 2016 года. Это не первое банкротство компании: первое случилось в 1842 году, и она его в результате пережила. Еще одно банкротство произошло в 1980-х годах и было связано с появлением новых, более совершенных моделей оружия у конкурентов практически во всех сегментах, где выступает Colt.

Ceska zbrojovka Group, наоборот, в последние годы активно расширялась, выйдя в том числе и на американский рынок.