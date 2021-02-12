Производителя знаменитого пистолета купила чешская компания
Чешский производитель стрелкового оружия компания Ceska zbrojovka Group (CZG) собирается купить знаменитую американскую фирму Colt чтобы создать нового оружейного гиганта, пишет Русская служба BBC.
Colt - легендарная американская компания, основанная в 1836 году, прославилась своими револьверами, пистолетами, а также штурмовыми винтовками.
Ceska zbrojovka входит в число самых известных европейских производителей стрелкового оружия. Один из ее заводов в моравском Угерски-Броде действует с 1936 года.
Чешская фирма отдаст за Colt Holding Company и ее дочернее предприятие в Канаде - Colt Canada Corporation - 220 миллионов долларов и часть своих акций. Ceska zbrojovka сообщает, что общий объем сделки составит более 500 миллионов долларов.
Глава CZG Любомир Коваржик сказал, что объединенная компания должна стать лидером на рынке стрелкового оружия с выручкой в полмиллиарда долларов: "Мы гордимся тем, что Colt, стоявшая плечом к плечу с американской армией более 175 лет, теперь оказалась в нашем портфолио".
Компания Colt переживает сложный период. Не имея возможности выплатить долги, в 2015 году она объявила о банкротстве, выйдя из него в январе 2016 года. Это не первое банкротство компании: первое случилось в 1842 году, и она его в результате пережила. Еще одно банкротство произошло в 1980-х годах и было связано с появлением новых, более совершенных моделей оружия у конкурентов практически во всех сегментах, где выступает Colt.
Ceska zbrojovka Group, наоборот, в последние годы активно расширялась, выйдя в том числе и на американский рынок.