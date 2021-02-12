ООН обращается к миру: миллионы детей в Йемене на грани голода

В 2021 году в Йемене, как ожидается, будут голодать 2,3 миллиона детей, план гуманитарного реагирования бюджетом в 3,4 миллиарда долларов профинансирован лишь на 1,9 миллиарда, сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Теперь о Йемене. В новом докладе говорится, что почти 2,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет, по прогнозам, будут страдать от острого недоедания в этом году. Из них 400 тысяч, как ожидается, будут страдать от тяжелого голода и могут умереть, если не получат срочного лечения", - цитирует представвителя генсека ООН РИА Новости.

По его словам, доклад подготовлен совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой и ВОЗ.

Как указал Дюжаррик, структуры ООН предупреждают, что это одни из самых высоких уровней недоедания, зафиксированных в Йемене с момента эскалации конфликта в 2015 году.

"План гуманитарного реагирования для Йемена крайне недостаточно профинансирован. В 2020 году план получил всего 1,9 миллиарда долларов из необходимых 3,4 миллиарда долларов", - указал он.