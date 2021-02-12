В зеленом чае обнаружили мощную защиту от рака

Биологи из США и Китая выяснили, каким образом зеленый чай способствует замедлению роста раковых клеток. Оказалось, что все дело в антиоксиданте галлате эпигаллокатехина (EGCG). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

EGCG способен активировать и стабилизировать противораковый белок p53, имеющийся в человеческом организме. Этот белок умеет восстанавливать повреждения ДНК и разрушать раковые клетки. Сотрудник Центра биотехнологии и междисциплинарных исследований института Ренсселера Ван Чунью назвал белок р53 "возможно, самым важным белком для борьбы с раком".

Обычно после образования в организме р53 быстро разлагается, но EGCG предохраняет белок от деградации.

Экспериментируя с культурами клеток, биологи обнаружили, что молекулы EGCG активно соединялись с p53. В результате этот белок активировался, его концентрация вырастала и запускалась программа самоуничтожения опухоли.