До сих пор Германия считалась центром ветро- и солнечной энергетики. Но вдруг 30 тысяч ее ветряков перестали действовать. И после этого быстро были подвергнуты сомнению тезисы о будущем, основанном на центрах «зеленой энергетики». На это обратило внимание издание wGospodarce.pl.

Это случилось всего лишь день спустя после встречи мировых лидеров и олигархов в знаменитой Силиконовой долине, чтобы очертить цели «Большой перезагрузки» и приспособления их к климатическим изменениям.

Широко и громко разрекламированный переход Евросоюза на «зеленую энергетику» этой зимой был испытан природой. Морозы, огромные массы снега практически остановили даже исправно действовавшие устройства — ветрогенераторы и солнечные батареи. Гигантские поля пропеллеров застыли от обледенения, солнечные панели засыпаны снегом.

Надо заметить, что погодные условия в последние недели для Германии были неблагоприятными. Даже и без снега много дней были здесь безветренными и пасмурными. И потому большинство ветротурбин были отключены. Можно себе представить, что было бы, если бы весь мир сконцентрировался только на источниках возобновляемой энергии.

Германия еще не отказалась совсем от энергии, производство которой основано на угле и атоме. И, надо сказать, на ее счастье. Только это и позволило Германии бесперебойно функционировать.

На это обратило внимание телевидение RBB, которое выпустило видеоматериал об энергетических проблемах одного из регионов. В репортаже показали, что электростанция в городе Лаузевиц работает на полную мощность, используя традиционное сырье.

Что интересно, после выпуска материал был удален из архива телеканала. Но его все равно можно посмотреть на YouTube.

Репортер Андреас Рауш в сюжете из Коттбуса говорит, что Германия все еще должна в большей степени полагаться на природный газ из России, использовать уголь из Польши и атомную энергию из Франции.

Земля Бранденбург — центральная часть Германии со столицей страны Берлином. Здесь сосредоточены не только предприятия, но и многие государственные структуры, и потому проблемы энергоснабжения здесь могут ощущаться весьма чувствительно. Многие опасаются так называемых блэкаутов — массового отключения электричества.

В инфографике сюжета Brandenburg Aktuell телеканала показано, что с 2002 года Германия последовательно снижала долю атомной энергии, а в 2022 году предполагается, что ее здесь не будут производить вовсе. Но пока еще велика доля использования угля, немного меньше процент нефти и газа как сырья для работы предприятий по производству энергии. Сравнительно небольшой остается в общем объеме доля той самой возобновляемой энергии, несмотря на планы резко поднять ее удельный вес к 2038 году.

Теперь эти планы, похоже, ставятся под большой знак вопроса. Во всяком случае, в сюжете, отцензурированном самой редакцией телеканала. Но все-таки неумолимо поставленный самой природой.