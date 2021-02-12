Опасность из космоса: к земле летит огромный астероид
Астероид под номером 231937 (2001 FO32), который летит в сторону Земли, американское космическое агентство NASA уже определило как «потенциально опасный».
Если сравнить самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж Халифа» в Дубае с космическим объектом, который пролетит около Земли в марте, то астероид в два раза больше. NASA предупреждает, что от межпланетного пришельца может исходить опасность.
Уже известна дата появления его в окрестностях Земли: 21 марта в 11 часов 03 минуты восточного времени астероид промелькнет со скоростью около 124 тысяч километров в час мимо нашей планеты.
Диаметр опасного объекта составляет от 0,8 до 1,7 километра. Астероид не только самый большой из пролетавших близ Земли до сих пор, но и самый быстрый среди этих блуждающих в космосе скал.
Именно Центр исследований объектов, близких к Земле, классифицировал его как «потенциально опасный», что означает необходимость постоянных и точных исследований и измерений.
Хотя, по расчетам NASA, на данный момент выходит, что астероид минует Землю на расстоянии 2 миллионов километров, но все-таки, как считают ученые, его траектория может измениться в любой момент. И это создало бы для нашей планеты непосредственную опасность. Потому надо неустанно следить за объектом и непрерывно наблюдать за тем, как он себя ведет.
Несмотря на то, что вблизи Земли каждую неделю пролетают астероиды, распадаются и сгорают в атмосфере, по мнению ученых, ни один из них не столкнется с нашей планетой в ближайшие 100 лет. Тем не менее, они должны оставаться под непрерывным наблюдением специалистов.
Упомянутый астероид под длинным цифровым обозначением, который 21 марта пролетит мимо Земли, вернется в «наше» космическое пространство через 30 лет.
В списке «потенциально опасных» находится только один астероид, который может столкнуться с нашей планетой, — 410777 (2009FD). Ученые предвидят это вероятное событие в 2185 году.
А пока продолжается подготовка к масштабной миссии DART, ставящей целью впервые в истории изменение траектории полета астероида, летящего в сторону Земли. И если повезет, то с этого момента космические агентства смогут решать, какой дорогой будет передвигаться в космосе такая скала.
Однако далеко не все чувствуют себя спокойно. Пусть и живем мы во время, когда можем в разных концах планеты наблюдать за космическим пространством, все же даже ученые некоторые астероиды обнаруживают слишком поздно — за несколько дней до их пролета около Земли или уже после этого. И это, как минимум, должно настораживать.
Очевидно, что человек все еще является слабым перед силами природы и ее сюрпризами.