Опасность из космоса: к земле летит огромный астероид

Отдел международной информации 01:24

Астероид под номером 231937 (2001 FO32), который летит в сторону Земли, американское космическое агентство NASA уже определило как «потенциально опасный». Если сравнить самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж Халифа» в Дубае с космическим объектом, который пролетит около Земли в марте, то астероид в два раза больше. NASA предупреждает, что от межпланетного пришельца может исходить опасность. Уже известна дата появления его в окрестностях Земли: 21 марта в 11 часов 03 минуты восточного времени астероид промелькнет со скоростью около 124 тысяч километров в час мимо нашей планеты.

Диаметр опасного объекта составляет от 0,8 до 1,7 километра. Астероид не только самый большой из пролетавших близ Земли до сих пор, но и самый быстрый среди этих блуждающих в космосе скал. Именно Центр исследований объектов, близких к Земле, классифицировал его как «потенциально опасный», что означает необходимость постоянных и точных исследований и измерений. Хотя, по расчетам NASA, на данный момент выходит, что астероид минует Землю на расстоянии 2 миллионов километров, но все-таки, как считают ученые, его траектория может измениться в любой момент. И это создало бы для нашей планеты непосредственную опасность. Потому надо неустанно следить за объектом и непрерывно наблюдать за тем, как он себя ведет. Несмотря на то, что вблизи Земли каждую неделю пролетают астероиды, распадаются и сгорают в атмосфере, по мнению ученых, ни один из них не столкнется с нашей планетой в ближайшие 100 лет. Тем не менее, они должны оставаться под непрерывным наблюдением специалистов. Упомянутый астероид под длинным цифровым обозначением, который 21 марта пролетит мимо Земли, вернется в «наше» космическое пространство через 30 лет.