Группа грабителей из Милана, известных как «воры-акробаты», выслеживала своих жертв через их Instagram-страницы, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на данные прокуратуры. Свое название группировка получила после того, как видеокамеры зафиксировали, как они ловко карабкаются по наружным стенам многоквартирных зданий.

На преступления они ходили элегантно одетыми, чтобы не выглядеть подозрительно в дорогих кварталах. «Он надел латексные перчатки и быстро взобрался на столб, направился к окну на первом этаже, взломал его и вошел в дом», — рассказал о действиях одного из преступников представитель миланской прокуратуры. Затем этот вор открыл дверь и запустил двоих товарищей.

Кражи начались в Милане в июне 2020 года. Тогда из дома телеведущей Дилетты Леотты украли вещи на сумму 150 тысяч евро. Также задержанных подозревают в ограблении домов футболиста «Интера» Ашрафа Хакими и гольфистки Элеоноры Инкардоны. У первого украли часы, у второй — дизайнерские сумки.

В ноябре банда вооруженных итальянцев пробралась в банк через канализационную сеть — преступники взяли несколько сейфов и вышли из здания тем же путем.