«Воры-акробаты» грабили дома знаменитостей, следя за их жизнью в Instagram видео

Группа грабителей из Милана, известных как «воры-акробаты», выслеживала своих жертв через их Instagram-страницы, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на данные прокуратуры. Свое название группировка получила после того, как видеокамеры зафиксировали, как они ловко карабкаются по наружным стенам многоквартирных зданий.

одна из жерт грабителей - итальянская телеведущая Дилетта Леотта

На преступления они ходили элегантно одетыми, чтобы не выглядеть подозрительно в дорогих кварталах. «Он надел латексные перчатки и быстро взобрался на столб, направился к окну на первом этаже, взломал его и вошел в дом», — рассказал о действиях одного из преступников представитель миланской прокуратуры. Затем этот вор открыл дверь и запустил двоих товарищей.

Кражи начались в Милане в июне 2020 года. Тогда из дома телеведущей Дилетты Леотты украли вещи на сумму 150 тысяч евро. Также задержанных подозревают в ограблении домов футболиста «Интера» Ашрафа Хакими и гольфистки Элеоноры Инкардоны. У первого украли часы, у второй — дизайнерские сумки.

В ноябре банда вооруженных итальянцев пробралась в банк через канализационную сеть — преступники взяли несколько сейфов и вышли из здания тем же путем.