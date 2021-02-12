Пользователи Apple смогут расплачиваться криптовалютой

Владельцы техники Apple вскоре смогут использовать карту BitPay, которая дает возможность расплачиваться криптовалютой. Вскоре такой же опцией смогут воспользоваться и пользователи SamsungPay и GooglePay, сообщается на сайте BitPay.

В компании пояснили, что пользователи получат возможность добавить карту BitPay в ApplePay. Она поддерживает такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и четыре стейблкойна с привязкой к доллару.

Также представители BitPay пообещали, что пользователи SamsungPay и GooglePay смогут получить доступ к их системе в конце текущего квартала.