Отдел международной политики 03:54

Аналитическая группа haqqin.az продолжает наблюдать за ситуацией в Южно-Китайском море, где уже несколько месяцев бряцают оружием Китай и США. Тайваньский пролив и называемые японцами Сенкаку острова, между которыми главная причина притязаний - «непотопляемый авианосец», или, как называют его в Китае, «мятежная провинция» Тайвань, уже 70 лет не дают покоя двум державам. Этот регион мира всегда был взрывоопасным, но сейчас там буквально армады военных кораблей и самолетов. США подогнали даже два атомных авианосца «Нимитц» и «Теодор Рузвельт» с целым флотом сопровождения. Новые власти в Белом доме демонстрируют военную мощь, а Пекин прощупывает ее слабые места. При этом свои маневры американцы официально называют «рутинной операцией».

Китай считает это море своим «Благодаря таким операциям, мы можем быть уверены, что у нас есть соответствующий уровень обучения, чтобы справиться с вызовом по поддержанию мира и можем показать нашим союзникам и партнерам, что мы привержены поддержке идеи свободного и открытого региона в Индийском и Тихом океанах; - заявил в официальном сообщении для прессы вице-адмирал Даг Вериссимо, командующий группировкой кораблей, сопровождающих авианосцы. За словами о мире и свободе кроется стремление США закрепиться в далеком от своих границ регионе. И вот два атомных гиганта с десятками вспомогательных судов бороздят просторы Южно-Китайского моря. КНР же считает это море своим, хотя ни одно другое государство не поддерживает это мнение. А соседи Китая – Япония, Вьетнам и др. и вовсе утверждают, что определенные части этой акватории – их территории. И Вашингтон их поддерживает. Присутствие там Соединенных Штатов в значительной мере призвано показать китайцам, что американская армия может где угодно делать то, считает нужным. Вот что пишет о ситуации в регионе политолог Мачек Кухарчик: «Новый президент Джо Байден уже успел продекларировать, что он намерен поддержать твердую позицию США по отношению к Китаю, а сотрудники его администрации уже заявляли, что видят в Китае самого серьезного соперника Америки. Маневры армады американских военных судов вблизи берегов КНР яркое тому подтверждение. К тому же эта эскадра весьма выразительно выглядит на снимках фотосессии, опубликованных на страницах крупнейших изданий. Со своей стороны китайцы имеют привычку «тестировать» новую американскую администрацию и проверять ее решимость». Мировые медиа обратили внимание и на то, что сделал Китай в момент, когда авианосец «Теодор Рузвельт» входил в Южно-Китайское море. А именно поднял со своих баз группу бомбардировщиков H-6, способных нести на борту ракеты большой дальности действия. Вместе с ними летели истребители и один разведывательный борт. Вся эта авиагруппа должна была имитировать атаку на американский авианосец. Американские военные могли даже слышать переговоры китайских пилотов, координировавших учебную атаку. Однако китайские военные самолеты не приблизились к авианосцу достаточно, чтобы можно было реально запустить ракеты.

В официальном ответе на запрос об инциденте флот США сообщил, что американская сторона «следила за полетом китайских самолетов, которые, однако, ни в коем случае не угрожали». Между тем это первый случай в Южно-Китайском море, когда вооруженные силы Китая и США так откровенно тестировали свой профессионализм и владение ситуацией. Но если бы дело дошло до какого-то столкновения, то оно произошло бы именно там, считают эксперты. Однако, уверяют они, что если Китай и США и соперничают, то не так жестко, чтобы в их интересах был прямой конфликт. Тем не менее демонстрация сил обеими державами в Южно-Китайском море имеет вполне конкретное значение для их интересов в регионе. Споры о том, кто является хозяином маленького островка здесь, длятся с конца Второй мировой войны. Борьба за природный газ на дне моря Пекин выдвигает требования на решительно большую часть моря, утверждая, что китайская империя осуществляла полный контроль над ним уже еще несколько сотен лет назад. Однако до недавнего времени Китай был слабым государством, особенно на море. А все эти островки, отмели и рифы не имели большого значения — ни экономического, ни стратегического, и за громкими декларациями не следовали действия. Впрочем, за исключением спорных островков, за которые между Китаем и Вьетнамом военный конфликт разгорелся еще в 70-е годы прошлого века. В XXI веке ситуация изменилась. Китай внезапно стал развивать военно-морские силы и показывать желание умножить свое влияние в регионе. Более того, с развитием китайской экономики и торгового обмена с остальным миром, Пекин получил выгоду от судоходных путей, пролегающих через Южно-Китайское море. Ну и было установлено, что под его дном залегают запасы стратегического сырья, большей частью природного газа. Потому контроль над морем ныне дает и значительную экономическую выгоду. Китайцы решили подкрепить свои прежние претензии действиями, и стали строить военные базы на цепочке маленьких атоллов, островков и отмелей. Это вызвало сопротивление таких государств, как Филиппины, Индонезия и Вьетнам. Но Китай, хотя и проиграл в Международном суде в Гааге, который признал действия Пекина незаконными, а прозвучавшие исторические требования безосновательными, не отступает и ничего не делает для исполнения приговора суда. Американцы же охотно вмешались в этот конфликт по двум причинам. Во-первых, это удачный повод для сближения с некоторыми государствами региона, у которых нет шанса самостоятельно конкурировать с КНР. США, несомненно, являются сильным защитником и таким образом стараются строить сеть союзников в регионе. Это помогло, например, в установлении более тесных контактов с Вьетнамом. Во-вторых, американцы очень привержены концепции свободного мореплавания, или свободе передвижения по морям и океанам вне территориальных вод, обычно ограниченных 12-морскими милями от береговой линии. Учитывая географическое положение страны, морская торговля для нее имеет ключевое значение. И Соединенные Штаты делают все, чтобы ни одно государство не пыталось никаким системным образом ограничить их в этом. Посылая свои военные суда в разные акватории, Вашингтон заявляет, что просто «используют право на свободу навигации».

Несколько лет в шаге от военного столкновения А Южно-Китайское море - вообще область, где американцы чаще всего демонстрируют свою силу. Тем не менее действия двух атомных авианосцев — редкое событие. Причем в этом регионе такое происходит уже второй раз всего за полгода. Впервые демонстрация «морских мускулов» состоялась здесь в середине 2020 года. Тогда к авианесущему крейсеру «Нимитц» присоединился его собрат «Рональд Рейган». А два авианосца и армада сопровождения - это большая сила. Около 180 самолетов и вертолетов на бортах, почти полтысячи ракет разного радиуса действия, размещенных на крейсерах и истребителях и готовых к запуску. Плюс как минимум две подводные лодки, скрытно маневрирующие рядом с надводными судами. Ну и несколько тысяч моряков в экипажах – достаточная сила, чтобы показать, кто здесь рулит ситуацией. Американцы показывают свою силу здесь и меньшими ресурсами. Отдельные истребители и патрульные самолеты регулярно появляются в воздухе у островов, захваченных Китаем. Военные США подплывают или подлетают на расстояние нескольких морских миль, показывая, что, по их оценке, острова вовсе не омываются китайскими территориальными водами. Кроме китайцев, никто не признает принадлежность островов и вод вокруг них собственностью Пекина. И американцы постоянно стараются Китаю напомнить, что это только его мнение.