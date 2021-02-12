В ВОЗ назвали способ избежать еще одной пандемии

Эксперт Всемирной организации здоровья от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков объяснил чрезвычайную важность установления животного-хозяина вируса SARS-CoV-2. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, эта информация позволит понять закономерности эпидемического процесса циркуляции инфекции: «Нам надо знать, кто является носителем вируса в природе, чтобы оценивать риски новых заносов вируса в популяцию людей и чтобы планировать соответствующие противоэпидемические мероприятия».

Также данные сведения необходимы для оценки рисков возникновения новых эпидемий, связанных с близкородственными вирусами, с которыми человечество может столкнуться в будущем.

Кроме того, знание о хозяине вируса позволит защищать животных от инфекции, прежде всего домашних и одомашненных: они находятся в тесном контакте с людьми и могут служить дополнительным источником заражения, в частности, работников, задействованных в их выращивании, и конечных потребителей продукции.