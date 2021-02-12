Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19

Люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19. Об этом РИА Новости сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни», - пояснила она.

Биолог отметила, что любая из применяемых в настоящее время вакцин от COVID-19 не избавляет вакцинированного от необходимости носить маску.