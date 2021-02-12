Мелания Трамп решила создать свою организацию
Жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания анонсировала открытие собственного офиса. Об этом гласит запись организации «Офис Мелании Трамп» (Office of Melania Trump), которую экс-первая леди репостнула в свой Twitter-аккаунт.
«Миссис Мелания Трамп объявляет об открытии «Офиса Мелании Трамп». Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи», — говорится в публикации. Никаких уточнений о деятельности организации на странице не приводится.
Ранее CNN сообщал, что Мелания Трамп намерена открыть офис в Палм-Бич, чтобы поддерживать свою инициативу «Будь лучшим» (Be best), в рамках которой она пропагандировала здоровый образ жизни среди детей и подростков. В частности, политика бывшей первой леди была направлена на пропаганду безопасного использования интернета, а также борьбу с наркотической и медикаментозной зависимостью.
По данным американских СМИ, после ухода Дональда Трампа с поста главы государства его супруга проводит время в спа-салонах загородного клуба во Флориде, а также встречается с родителями и ужинает со своим супругом во внутреннем дворике.