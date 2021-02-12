Столичные правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом наркотических веществ на территории города Киева и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города, пишет «Страна».

Установлено, что преступная группа незаконно изготовляла, приобретала, хранила и продавала особо опасные наркотические средства на территории Киева и Киевской области.

По данным следствия, 48-летний гражданин Азербайджана, заручившись поддержкой других участников преступной группы, организовал группу, которая занималась приобретением, хранением и реализацией наркотических средств и психотропных веществ - карфентанил, метадон (фенадол) и дифенгидрамин (димедрол).

Реализовывали наркотические средства через разветвленную сеть сбыта на территории Киева и области с соблюдением мер конспирации.

Согласно разработанному плану, участники преступной группы пользовались определенными каналами связи для передачи информации о местах незаконного приобретения и хранения наркотиков, способов их сбыта и оплаты.

В ходе сопровождения указанного уголовного производства в участников группы проведены четыре оперативные закупки наркотических веществ. По результатам проведенных мероприятий трех человек, причастных к незаконной деятельности, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.