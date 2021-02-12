В Баку задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники 9-го Отдела полиции Сабаильского РУП задержали ранее неоднократно судимого жителя города Баку Яшара Гулиева, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято 3,778 г марихуаны.

В ходе расследования выяснилось, что в квартире Я.Гулиева спрятаны наркотические средства и огнестрельное оружие. При обыске в квартире были обнаружены и изъяты один автомат «Калашников», магазин с 30 патронами, в также 460 г марихуаны. В своих показаниях Гулиев признался, что обнаруженные боеприпасы и наркотики принадлежат ему.

Я.Гулиев задержан и привлечен к следствию. Ведется расследование.