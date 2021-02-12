В Петербурге азербайджанцу вонзили нож спину

Гражданин Азербайджана получил ножом в спину, его нашли в чужой Lada Priora в Петербурге. Подробности «Невским новостям» рассказал источник в правоохранительных органах.

О происшествии полиции стало известно 12 февраля в 18:39 от диспетчера скорой помощи. Там уточнили, что во дворе у дома № 17 по Брестскому бульвару ножевое ранение получил 30-летний мужчина.

Пострадавшего нашли в салоне Lada Priora, которая зарегистрирована на другого человека. Он оказался гражданином Азербайджана. Скорая забрала его в тяжелом состоянии в больницу. Там установили, что у мужчины проникающее ранение брюшной полости с повреждением большого сальника и легким внутренним кровотечением.

Как рассказал сам пострадавший, около 18:30 его ударил ножом неизвестный человек. На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые изъяли необходимые для дальнейшей работы предметы и биоматериалы.