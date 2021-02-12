Останки пропавших в ходе Первой Карабахской войны граждан переданы Азербайджану

Согласно трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 г. продолжаются меры по поиску лиц, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта, выяснению их судеб, мерам по эксгумации на территориях с возможными захоронениями в регионах, где проводились военные операции, сообщает haqqin.az со ссылкой на Госкомиссию по пленным и пропавшим без вести, взятым в заложники гражданам Азербайджана.

12 февраля текущего года в результате мероприятий, проведенных Государственной комиссией по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан с участием представителей Военной прокуратуры, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и при посредничестве МККК, останки 7 тел предположительно пропавших в ходе Первой Карабахской войны граждан Азербайджана, были переданы армянской стороной вблизи города Шуша.

После завершения неотложных необходимых процедур, проводимых в настоящее время с целью идентификации останков, тела будут переданы членам семьи.