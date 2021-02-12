UNEC лидер в международном рейтинге
Рейтинговая организация UniRank в Австралии обнародовала рейтинг университетов мира за 2021 год. В списке рейтинга, проведенного в результате анализа рейтинговой организацией UniRank более 13800 высших учебных заведений, официально зарегистрированных в свыше 200 странах, UNEC в рейтинге университетов мира расположился на 366 месте.
В региональном рейтинге «200 лучших университетов Азии» рейтингового агентства UniRank единственный университет Азербайджана UNEC избран 36 лучшим университетом региона.