Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12:19

Китайские вакцины от коронавируса успешно применяются уже в десяти странах мира - Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Перу, Сербии, Марокко, Аргентине и Пакистане. Как известно, и азербайджанское правительство закупило одну из наиболее надежных вакцин в мире, произведенную в Китае. И на сегодняшний день именно вакцинация – единственный путь остановить распространение коронавируса в Азербайджане. Это единственный защитный механизм. С помощью вакцины азербайджанцы, как и миллиарды других людей на планете, подвергшихся опасности, смогут уберечь себя и свои семьи от чумы XXI века. Однако, к сожалению, единственный путь защиты здоровья нации наталкивается на непонимание и сопротивление! Увы, анекдотичная, конечно, ситуация получается. Люди - вакцину нам, вакцину, и поскорее, поскорее, чтоб пандемия закончилась и сняли все ограничения. Фармацевты изо всех сил напряглись, сделали вакцины быстрее, чем когда-либо в истории человечества. Те же люди - ну нет, мы таким колоться не будем, оно плохо протестировано.

А тут еще и весна близится, время, когда оживает природа и городские сумасшедшие, к которым автор этих строк относит «антипрививочников», сулящих тем, кто все же решил вакцинироваться, всяческие бедствия и пугающих совершенно невероятными ужастиками. Но этот текст не для них, а для людей умных и ответственных, тех, кто действительно заботится о себе и своей семье. Словом, для большей части человечества, столкнувшейся с вызовом короны и пандемии, но не опустившей руки, а стремящейся победить беду. По количеству сделанных прививок в мире лидируют США с 42 млн вакцинировавшихся. На втором месте идет Китай - 31,2 миллиона привитых. А замыкает тройку Великобритания - 12,6 миллиона человек. Всего в мире привились порядка 131,9 миллиона, то есть – около 1,7% населения Земли. Цифра скромная, но ведь и вакцинация только начинается. Хотя, даже эти цифры позволили накопить огромную базу данных об эффективности вакцин – всех, включая, разумеется, и китайские. Парадокс заключается в том, что все они дают положительный эффект, где-то чуть выше, где-то – чуть ниже. Но при этом жаркая дискуссия в масс-медиа о том, какая из них эффективнее, продолжается, не переставая. Почему? Потому что каждый из производителей заинтересован в том, чтобы именно его вакцина продавалась лучше и больше, а в конкурентной борьбе все средства хороши. Именно поэтому китайская вакцина, точнее, все три из них, которые уже закупаются и используются по всему миру и на всех континентах, оказалась главной мишенью пропагандистских атак. Западные фармаконцерны не жалеют грязи для ее дискредитации, «скромно» забывая упомянуть о том, что для ее изготовления и Китай, и Запад используют одни и те же компоненты. Причем, что самое удивительное в этой истории – у тех же компаний.

Более того, когда информационные атаки на китайские вакцины срываются из-за отсутствия научных аргументов – в ход идет административный ресурс. Так, намеченные испытания китайских вакцин на базе Центра вакцинологии в канадском Галифаксе были отменены после того, как компании CanSino Biologics не удалось получить одобрения правительства Канады… на пересечение воздушного пространства транспортным самолетом из Китая. В остальном же, повторюсь, китайские вакцины столь же эффективны и безопасны, как и их западные аналоги. Количество уже сделанных ими прививок и анализ результатов однозначно это подтверждает, утверждения об обратном – просто недобросовестная конкуренция, о чем нужно постоянно помнить. Ну а теперь – несколько ответов международно признанных специалистов и экспертов Всемирной организации здравоохранения на самые острые вопросы тех, кто еще колеблется – делать ему вакцинацию или нет. Нужно ли вообще вакцинироваться? Да, кроме случаев, определённых в противопоказаниях к вакцинации, которые можно выяснить у вашего врача. Обязательно консультируйтесь со специалистом! Какую вакцину выбрать? К настоящему времени установлено, что все имеющиеся вакцины, вне зависимости от того, в какой стране они произведены, одинаково безопасны и эффективны. Поэтому выбирать надо из тех, что разрешены властями в вашей стране. Вакцины безопасны? В целом, однозначно - да. У каждой могут быть побочные явления, вероятность их очень невысокая, но не нулевая. Впрочем, у заболевания Covid19 побочных явлений явно больше.