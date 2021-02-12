Коронавирус в России: 14 861 новый больной и 502 умерших за сутки

В России за последние сутки выявили 14 861 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 057 698. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа зафиксировано еще 502 летальных исхода. За весь период пандемии этот показатель составил 79 696.

При этом в России вылечились за все время больше 3,5 миллиона человек, причем 18 765 — число пациентов, выписанных их больницы только за прошедшие сутки.