Турция сменила послов в 22 странах и 4 международных организациях

Сменены послы Турции в ряде стран и организаций. Список дипломатов опубликован в субботу в официальном вестнике правительства Турции - Resmi Gazete.

В числе прочих сменились главы постоянных представительств Турции при ОБСЕ, ОЭСР и ВТО.

Послом Турции в Триполи стал Кенан Йылмаз. Дипмиссию в Сане возглавил Мустафа Пулат. Послом в Душанбе стал Эмре Зеки Карагель. Новым главой дипмиссии в Ташкенте назначен Олгун Бекар.

Кроме того, назначены новые турецкие послы в Монтевидео, Веллингтон, Асунсьон, Кабул, Панаму, Бандар-Сери-Бегаван, Лусаку, Бейрут, Гавану, Ломе, Дар-эс-Салам, Париж, Сараево, Берн, Любляну, Джубу, Яунде, Братиславу, Манаму, Мапуту, Конакри и Тунис.